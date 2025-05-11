Немає місця для розваг? Таліби заборонили в Афганістані популярну гру

Талібан призупинив гру в шахи по всьому Афганістану, посилаючись на її потенційний зв'язок з азартними іграми, забороненими законами країни про мораль.

Рішення, що було оголошено речником спортивного директорату Аталом Машвані, відображає постійне дотримання адміністрацією свого суворого тлумачення ісламського права з моменту захоплення влади у 2021 році.

"Шахи в шаріаті (ісламському праві) вважаються засобом азартних ігор, що заборонено згідно із законом про поширення чеснот та запобігання порокам, оголошеним минулого року", - повідомив він.

Він пояснив, що існують релігійні міркування щодо шахів.

"Доки ці міркування не будуть вирішені, шахи в Афганістані призупинені", - додав Машвані.

Він також додав, що національна шахова федерація не проводила жодних офіційних заходів близько двох років і "мала деякі проблеми на рівні керівництва".

Водночас Азізулла Гульзада, який володіє кафе в Кабулі, де в останні роки проводилися неофіційні шахові змагання, заперечив будь-які азартні ігри та зазначив, що в шахи грають і в інших країнах з мусульманською більшістю.

"Багато інших ісламських країн мають гравців на міжнародному рівні", - сказав він.

Та додав, що поважатиме дискваліфікацію, але вона зашкодить його бізнесу та тим, хто насолоджувався грою.

"Молодь зараз не має багато активностей, тому багато хто приходить сюди щодня... Вони випивали чаю та кидали виклик друзям на партію в шахи", - зауважив Гульзада.