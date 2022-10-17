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Немає в Ірані такої зброї, що може зламати українців, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жодна зброя не зможе зламати український народ, який розуміє, за що бореться і якому злу протистоїть.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Я дякую усім нашим бійцям Повітряних сил, нашим зенітникам, іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам. Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон - це врятоване життя", - сказав він.

Президент подякував усім, хто залучений до ліквідації наслідків ворожих ударів - рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям і представникам бізнесу, який допомагає.

Зеленський закликав українців допомагати місцевим громадам ліквідовувати наслідки російських ударів, а також піклуватися про своїх знайомих і сусідів, які залишаються наодинці і потребують уваги чи допомоги.

"Наша з вами єдність, наша з вами увага одне до одного, наша з вами здатність боротися й працювати разом заради спільних інтересів - це гарантія української перемоги й поразки терористів. Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює, за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо постраждали.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України