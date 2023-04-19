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Немає іншого виходу. Президент Чехії підтримав вступ України до НАТО після закінчення війни

Фото: президент Чехії Петр Павел (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Чеський президент Петр Павел на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny.

За його словами, союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення війни та післявоєнної реконструкції. Окрім цього Україна має стати членом НАТО.

"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх Росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", - заявив чеський лідер.

Нагадаємо, прем'єр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна розраховує, що під час зустрічі країн G7 лідери обговорять українську формулу миру.

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