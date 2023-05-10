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Немає договору: у Словаччині назвали причину припинення постачання електроенергії з України

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Україна, Середа 10 травня 2023 09:22
Немає договору: у Словаччині назвали причину припинення постачання електроенергії з України Фото: експорт електроенергії до Словаччини припинився через відсутність договору (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Припинення постачання електроенергії з України до Словаччини від 21 квітня сталося через відсутність комерційної угоди між операторами систем передач е/е обох країн: "Укренерго" та SEPS.

Про це повідомили у компанії SEPS у відповідь на запит РБК-Україна, після виходу матеріалу "Не поділили гроші. Чому зупинився експорт електроенергії з України до Словаччини ".

"Основною причиною обмеження торгівлі електроенергією в експортному напрямку з України є те, що дотепер не було укладено комерційну угоду, яка б збалансовано охоплювала складні процеси односторонніх щоденних аукціонів за профілем SK-UA", - йдеться у відповіді.

У регуляторі Словаччини зазначили, що односторонні щоденні аукціони організуються і зараз, але потужність, що пропонується на них для експорту з України, становить 0 МВт.

Збільшити потужність для експортного постачання словацька сторона зможе після підписання комерційної угоди з "Укренерго".

"Припускається, що збільшення передавальних потужностей, що пропонуються в рамках щоденних односторонніх аукціонів у напрямку з України, буде здійснено після укладання відповідної комерційної угоди між SEPS та "Укренерго", - зазначили в компанії.

Водночас "Укренерго" подало проект договору словацькій стороні. Підписання очікується після узгодження документа SEPS.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", станом на 9 травня продовжувався експорт електроенергії до Молдови та Польщі. Імпорту в Україну немає.

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