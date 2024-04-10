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Немає часу: у Литві закликали НАТО прискорити перехід на воєнну економіку

Фото: Литва закликає НАТО збільшити військове провадження (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НАТО не може гаяти часу при нарощуванні виробництва. Європа може відповісти на виклик агресії Кремля, лише зміцнивши свою власну військову міць.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.

Кашюнас заявив, що союзники з Організації Північноатлантичного договору повинні "підготуватися якнайшвидше", збільшивши витрати на оборону як мінімум до 2% валового внутрішнього продукту.

"Якщо ви будете сильними, ви їх стримаєте. Якщо ви хочете миру з Росією, будьте сильними", сказав Кашюнас.

Міністр заявив, що прагнутиме збільшити витрати на оборону до 3,2% ВВП у балтійській країні з населенням 2,8 млн осіб. Уряд планує цього місяця обговорити додаткові податки та запозичення для фінансування зростання, сказав він.

Держави-члени ЄС також мають об'єднатися для спільних оборонних закупівель, сказав Кашюнас, пославшись на ініціативу країн Балтії щодо купівлі систем Himars. Європейська оборонна промисловість не повинна бути "протекціоністською", а скоріше "відкритою для Америки", сказав він.

Стримування Росії

Кашюнас сказав, що його метою буде збільшення рядів призовників та залучення ширших верств суспільства до оборонного планування та підготовки. Виробництво дронів необхідно розширити, сказав він, додавши, що навчання управлінню дронами має стати таким самим звичайним явищем, як практика для отримання прав водія.

Кашюнас похвалив військову присутність Німеччини в країні - "велике, колосальне стримування" - частина амбіцій щодо розширення до повної бригади чисельністю близько 5000 осіб за три роки. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправив першу команду.

"Німеччина докладає багато зусиль, збільшує витрати, підвищує підтримку України", - сказав міністр. "Так багато теплих слів на адресу Німеччини", плани якої щодо збільшення видатків на оборону "дійсно реалізуються".

Кашюнас обійняв свою посаду минулого місяця, і йому доручено прискорити трансформацію оборонного сектору Литви.

Плани НАТО

Минулого року світові витрати на оборону досягли рекордних 2,2 трлн доларів. Країни НАТО намагаються досягти рівня 2% ВВП на оборону. Але деякі офіційні особи кажуть, що фінансування оборони слід збільшувати до 4%, щоб виконати плани Альянсу.

Згідно з підрахунками Bloomberg, якби США та їхні союзники з G7 досягли такого рівня, це означало б додаткові зобов'язання на понад 10 трлн доларів протягом наступного десятиліття.

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