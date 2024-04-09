США та союзникам знадобиться 10 трлн доларів на переозброєння, - Bloomberg

США та союзникам знадобиться близько 10 трлн доларів, щоб переозброїтися. Нова гонка переозброєння може викликати низку складних рішень для західних урядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Минулого року світові витрати на оборону досягли рекордних 2,2 трлн доларів. Країни НАТО намагаються досягти рівня у 2% ВВП на оборону. Але деякі офіційні особи кажуть, що фінансування оборони потрібно збільшувати до 4%, щоб виконати плани альянсу.

Згідно з підрахунками Bloomberg, якби США та їх союзники з G7 досягли такого рівня, це означало б додаткові зобов`язання на понад 10 трлн доларів протягом наступного десятиліття.

Видання зазначає, що жорстока реальність для США та їхніх союзників полягає в тому, що зусилля диктатора Володимирі Путіна в Україні означають, що їм необхідно різко посилити оборону в Східній Європі водночас зі створенням противаги Китаю. У це час Пекін нарощує співпрацю з Москвою.

З іншого боку лідер Китаю Сі Цзіньпін заявляє про плани захопити Тайвань силою та висуває претензії в інших регіонах Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це змушує західних лідерів і їх виборців розв'язувати проблеми, пов'язані з податками, соціальним забезпеченням і державними позиками, які назрівали роками.

Аналітики Bloomberg Economics вважають, що для більшості членів НАТО зростаючий тягар підготовки до війни створить нову фінансову парадигму. Бідніші країни Альянсу повинні будуть зробити вибір між підвищенням податків, скорочення інших частин бюджет та запозиченнями.

Видання вважає, що найбільше може постраждали Франція, Італія та Іспанія, якщо додаткові видатки фінансуватимуться через ринки облігацій. Навіть США, які вже виділяють на оборону 3,3% ВВП, протягом наступного десятиліття можуть побачити зростання запозичень до 131% з 99%.

Попри те, що війни в Україні та Секторі Газа привернули увагу до Європи та Близького Сходу, різке збільшення витрат на оборону - це глобальне явище. До прикладу, у 2024 році витрати на оборону Китаю зростуть на 7,2%.