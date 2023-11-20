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Немає "чарівної палички". Остін вказав, від чого залежатиме результат України на полі бою

Київ, Понеділок 20 листопада 2023 21:26
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Немає "чарівної палички". Остін вказав, від чого залежатиме результат України на полі бою Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Успіх України у війні проти Росії залежить від того, як вона застосовує та синхронізує передане країнами Заходу озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна.

"У такому конфлікті, як цей, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Все залежить від наданих військових можливостей та їх інтеграції (з уже наявними озброєннями, - ред), чи йде мова про F-16, HIMARS чи щось інше: все залежить від того, як ви використовуєте ці можливості та синхронізуєте їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою", - наголосив глава Пентагону.

За словами Остіна, США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період, як про це вже неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський.

Міністр уточнив, що українські захисники готові до зими. США продовжують допомогу у такій підготовці, оскільки в пакеті допомоги, який анонсували сьогодні, міститься зимове спорядження.

За словами Остіна, Україна вже завдала окупантам серйозних збитків, і Росії знадобиться значний час, щоб оговтатися. Зокрема, нашим захисникам уже вдалося відвоювати 50% окупованої території та відігнати Чорноморський флот від своїх берегів.

"Це жорстка, виснажлива боротьба, і такою вона буде і в майбутньому", - додав глава Пентагону.

Новий пакет військової допомоги Україні

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, США анонсували передачу Україні озброєння вартістю близько 100 мільйонів доларів у рамках нового пакету допомоги.

Туди, зокрема, увійшла одна реактивна система залпового вогню та артилерійські снаряди.

Такий анонс відбувся під час візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

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