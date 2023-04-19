Голову Татарстану не пустили до Молдови. Кишинів заявив - "агресорам нема чого шукати"

Прем'єр Молдови акцентував, влада не допустить, аби хтось втручався у внутрішні справи країни, а також він

Що сталося

17 квітня голову Татарстану Рустама Мінніханова не пустили до Молдови. Як повідомлялося, він туди прямував нібито на Міжнародний конгрес народної дипломатії "Дружба народів - 2023". Однак його не пустили до Молдови, а згодом оголосили "небажаною особою".

Як пояснили молдавські прикордонники, вони справді відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки ті "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".