Главу Татарстана не пустили в Молдову. Кишинев заявил - "агрессорам нечего искать"

Главу Татарстана Рустама Миниханова в понедельник не пустили в Молдову. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова премьер-министра Молдовы Дорина Речана в комментарии Newsmaker.
Премьер Молдовы акцентировал, что власти не допустят, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны, а также он
17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову. Как сообщалось, он туда направлялся якобы на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023". Однако его не пустили в Молдову, а затем объявили "нежелательным лицом".
Как объяснили молдавские пограничники, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".
Отметим, глава Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является главой правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для ВС РФ.
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