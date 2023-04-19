RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главу Татарстана не пустили в Молдову. Кишинев заявил - "агрессорам нечего искать"

Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (fasebook.com/recean)
Автор: РБК-Украина

Главу Татарстана Рустама Миниханова в понедельник не пустили в Молдову. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова премьер-министра Молдовы Дорина Речана в комментарии Newsmaker.

Премьер Молдовы акцентировал, что власти не допустят, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны, а также он

Что произошло

17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову. Как сообщалось, он туда направлялся якобы на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023". Однако его не пустили в Молдову, а затем объявили "нежелательным лицом".

Как объяснили молдавские пограничники, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".

Отметим, глава Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является главой правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для ВС РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваТатарстан