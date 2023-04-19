Главу Татарстана не пустили в Молдову. Кишинев заявил - "агрессорам нечего искать"

Премьер Молдовы акцентировал, что власти не допустят, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны, а также он

Что произошло

17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову. Как сообщалось, он туда направлялся якобы на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023". Однако его не пустили в Молдову, а затем объявили "нежелательным лицом".

Как объяснили молдавские пограничники, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".