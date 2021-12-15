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Не можна ігнорувати спробу дестабілізувати ситуацію у східній Європі, - Макрон

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Середа 15 грудня 2021 22:39
Не можна ігнорувати спробу дестабілізувати ситуацію у східній Європі, - Макрон Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон закликав міжнародну спільноту не ігнорувати спроби дестабілізувати ситуацію на території Європи. Заявив про підтримку суверенітету країни "Східного партнерства".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Макрона.

"Не можна ігнорувати напруженість та спроби дестабілізації на території східних сусідів ЄС", - відзначи Макрон.

За словами президента Франції, країна виступає за суверенітет учасників "Східного партнерства", а її відданість несе амбітну ціль.

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Франція Еммануель Макрон
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