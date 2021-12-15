Не можна ігнорувати спробу дестабілізувати ситуацію у східній Європі, - Макрон
Фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)
Президент Франції Еммануель Макрон закликав міжнародну спільноту не ігнорувати спроби дестабілізувати ситуацію на території Європи. Заявив про підтримку суверенітету країни "Східного партнерства".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Макрона.
"Не можна ігнорувати напруженість та спроби дестабілізації на території східних сусідів ЄС", - відзначи Макрон.
За словами президента Франції, країна виступає за суверенітет учасників "Східного партнерства", а її відданість несе амбітну ціль.