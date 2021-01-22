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"Нельзя больше терпеть": Албания выслала российского дипломата за нарушение карантина

Автор: Даша Харченко

В Албании объявили персоной нон-грата российского дипломата, который нарушил карантинные ограничения из-за коронавируса в стране. Что именно он сделал не уточняется.

Об этом сообщает Associated Press.

Дипломат Алексей Кривошеев должен покинуть страну в течение 72 часов.

В ведомстве отметили, что "продолжающиеся нарушения правил безопасности во время пандемии нельзя уже больше оправдывать и терпеть".

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Однако не уточняется, что именно дипломат нарушил.

По последним данным, в Албании подтвердили почти 70 тысяч случаев коронавируса, более 1000 человек умерли.

Напомним, 11 января в Албании началась вакцинация от коронавируса.

Ранее в Албании состоялись протесты после того, как местная полиция застрелила жителя, который нарушил комендантский час.

Добавим, что ранее Албания ввела ряд ограничений, связанных с коронавирусом, например, комендантский час. С 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 6:00.

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