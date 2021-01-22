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"Не можна більше терпіти": Албанія вислала російського дипломата за порушення карантину

Автор: Даша Харченко

В Албанії оголосили персоною нон-грата російського дипломата, який порушив карантинні обмеження через коронавірус в країні. Що саме він зробив не уточнюється.

Про це повідомляє Associated Press.

Дипломат Олексій Кривошеєв має покинути країну протягом 72 годин.

У відомстві зазначили, що "тривалі порушення правил безпеки під час пандемії не можна вже більше виправдовувати і терпіти".

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Однак не уточнюється, що саме дипломат порушив.

За останнім даними, в Албанії підтвердили майже 70 тисяч випадків коронавірусу, понад 1000 осіб померли.

Нагадаємо, 11 січня в Албанії розпочалась вакцинація від коронавірусу.

Раніше в Албанії відбулись протести після того, як місцева поліція застрелила мешканця, який порушив комендантську годину.

Додамо, що раніше Албанія запровадила ряд обмежень, пов'язаних з коронавірусом, наприклад, комендантська година. З 11 листопада всім громадянам заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 6:00.

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