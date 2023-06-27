UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нелюди. Зеленський відреагував на обстріл Краматорська

Фото: Зеленський відреагував на обстріл Краматорвська (t.me/ermaka2022)
Автор: Антон Малиновський

Обстріл росіянами Краматорська, який відбувся 27 червня, показує, що РФ заслуговує лише на поразку та трибунал.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Він зазначив, що росіяни обстріляли Краматорськ ракетами С-300, внаслідок чого є загиблі і поранені.

"Кожен такий прояв терору знов і знов доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила: поразку та трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів", - заявив президент.

Обстріл Краматорська 27 червня

Сьогодні росіяни вдарили ракетами по району закладу харчування, в якому перебувало багато людей. Наразі відомо про 42 поранених та 3 загиблих, серед яких є дитина.

Станом на 22:00 рятувальники ліквідували пожежу на площі закладу харчування. Зараз вони проводять пошукові роботи постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКраматорськ