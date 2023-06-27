Нелюди. Зеленский отреагировал на обстрел Краматорска

Он отметил, что россияне обстреляли Краматорск ракетами С-300, в результате чего погибли и ранены.

"Каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала: поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов", - заявил президент.

Обстрел Краматорска 27 июня

Сегодня россияне ударили ракетами по району заведения питания, в котором находились многие люди. Сейчас известно о 42 раненых и 3 погибших, среди которых есть ребенок.

По состоянию на 22.00 спасатели ликвидировали пожар на площади заведения питания. Сейчас они производят поисковые работы пострадавших.

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