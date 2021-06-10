Нелегалы, оружие и сигареты: СБУ разоблачила канал контрабанды на границе с Молдовой

Оперативники спецслужбы установили, что в состав преступной группы входили граждане Украины и Республики Молдова, которые осуществляли переправку нелегалов, оружия и подакцизных товаров через Кучурганский лиман. Также, по предварительным данным следствия, к организации незаконного канала, возможно, причастны отдельные лица "Министерства государственной безопасности" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, граждан Украины и Молдовы, на "горячем" во время попытки переправки в Украину партии подакцизных товаров и взрывных устройств.

В частности, обнаружено и изъято:

более 5 тысяч пачек сигарет;

5 гранат РГД с запалами, ручную кумулятивную гранату РКГ-3 и гранату Ф-1 с запалом;

10 боеприпасов к АГС-17;

почти 1200 патронов калибра 5,45.

Отмечается, что накануне контрразведчики СБУ задокументировали незаконную переправку по этому каналу через государственную границу Украины группы нелегалов.

Следователями органов безопасности начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 201 и ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, их действия квалифицированы как совершенные в составе организованной группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц.