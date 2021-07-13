UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Нелегального перевозчика в Россию через Крым осудили на пять лет

Автор: Сергей Пышкин

В Украине был осужден нелегальный перевозчик людей через территорию Крыма в Россию. Злоумышленник наказан лишением свободы сроком до пяти лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба прокуратуры АР Крым и г.. Севастополя.

Согласно данным органа, осужденный осуществлял перевозку через КПВВ "Чаплинка" Херсонской области. Чтобы попасть в Россию, злоумышленник ехал через временно оккупированную территорию полуострова к незаконно построенному мосту над Керченским проливом.

Суд учел признание вины осужденного и искреннее раскаяние. Согласно ч. 2 ст. 332 УК нелегального перевозчика наказано лишением свободы сроком до пяти лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
тюрьмаКрымперевозка