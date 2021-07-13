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Нелегального перевозчика в Россию через Крым осудили на пять лет

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Крым, Вторник 13 июля 2021 16:20
Нелегального перевозчика в Россию через Крым осудили на пять лет Фото: нелегального перевозчика в Россию через Крым осудили на пять лет (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине был осужден нелегальный перевозчик людей через территорию Крыма в Россию. Злоумышленник наказан лишением свободы сроком до пяти лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба прокуратуры АР Крым и г.. Севастополя.

Согласно данным органа, осужденный осуществлял перевозку через КПВВ "Чаплинка" Херсонской области. Чтобы попасть в Россию, злоумышленник ехал через временно оккупированную территорию полуострова к незаконно построенному мосту над Керченским проливом.

Суд учел признание вины осужденного и искреннее раскаяние. Согласно ч. 2 ст. 332 УК нелегального перевозчика наказано лишением свободы сроком до пяти лет.

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