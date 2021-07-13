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Нелегального перевізника до Росії через Крим засудили на п'ять років

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Крим, Вівторок 13 липня 2021 16:20
Нелегального перевізника до Росії через Крим засудили на п'ять років Фото: нелегального перевізника до Росії через Крим засудили на п'ять років (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні було засуджено нелегального перевізника людей через територію Криму до Росії. Зловмисника покарано позбавленням волі строком до п'яти років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Криму та м. Севастополя.

Згідно з даними органу, засуджений здійснював перевезення через КПВВ "Чаплинка" Херсонської області. Аби потрапити до Росії, зловмисник їхав через тимчасово окуповану територію півострова до незаконно збудованого мосту над Керченською протокою.

Суд врахував визнання провини засудженого та щире каяття. Відповідно до ч. 2 ст. 332 КК нелегального перевізника покарано позбавленням волі строком до п’яти років.

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