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Нелегально пересекли границу: польские службы спасли мигрантов, которые застряли в болоте

Автор: Иванна Шовкун

Во вторник, 14 декабря, польские службы провели спасательную операцию. Они вытащили четырех мигрантов, которые незаконно пересекли границу Польши и застряли в болоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

Мигрантов из Сирии обнаружили на польско-белорусской границы со стороны города Михалово в Польше. К спасательной операции были привлечены военнослужащие, которые обнаружили людей с помощью дронов.

Двоих мигрантов госпитализировали в больницу. Это были мужчина и женщина. Их здоровью ничего не угрожает. Остальным двоим мужчинам помощь медиков не понадобилась.

"Из-за низких температур и замерзания спасательная операция стала борьбой за их жизнь. Мигранты замерзли, но в стабильном состоянии. Спасатели вместе с пожарными оказывали доврачебную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря мигранты снова применили силовые попытки прорыва границы Польши. Они бросали камни в силовиков и повредили пять полицейских автомобилей.

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