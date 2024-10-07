Нелегальні тютюнові фабрики відновили свою діяльність попри рейди правоохоронців

"Після нашого заслуховування Львів і Тернопіль чудово відкрились. По Телеграм-каналам знову пішла купа пропозицій по нелегалці", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

Під час засідання Данило Гетманцев також констатував, що правоохоронна система не втримала під тиском злочинців і злочин відновився.

"Найгірший сценарій, який ми прогнозували він відбувається. Це бачимо не тільки ми, а це бачать і наші партнери. Тому ми очікуємо від вас дуже швидкої реакції на відновлення того стану, який ми всі дуже високо відмічали і вас хвалили ще в серпні місяці. Але у вересні ситуація кардинально змінилася". – говорить Данило Гетманцев

Згідно рішення комітет рекомендував директору БЕБ вжити заходів для виявлення і покарання винних у відновленні нелегальної діяльності, ДПС – запобігти отриманню ліцензій підозрюваними особами, а Нацполіції й ДПС – перевірити точки роздрібної торгівлі тютюновими виробами. Також було запропоновано опрацювати підвищення штрафів за незаконну торгівлю, зупинити нелегальний імпорт тютюнової продукції і врегулювати ринок рідин для електронних сигарет.

Нагадаємо, в Україні у липні 2024 року відбулось значне падіння рівня нелегальної торгівлі тютюновими виробами - до 14,6%. На початок року він становив 19,1%, а рік тому – 25,7%. Річні втрати до державного бюджету складають 23 млрд грн.

Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено.