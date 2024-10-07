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Нелегальные табачные фабрики возобновили свою деятельность, несмотря на рейды правоохранителей

Фото: нелегальные табачные фабрики возобновили свою деятельность, несмотря на рейды правоохранителей (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Производители нелегальных сигарет возобновили свою работу, несмотря на громкие заявления депутатов и обыски правоохранителей на производствах.

Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"После нашего заслушивания Львов и Тернополь отлично открылись. По Телеграмм-каналам снова пошла куча предложений по нелегалке", - отметил народный депутат Ярослав Железняк.

В ходе заседания Даниил Гетманцев также констатировал, что правоохранительная система не устояла под давлением преступников и возобновилось преступление.

"Худший сценарий, который мы прогнозировали, он происходит. Это видим не только мы, а это видят и наши партнеры. Поэтому мы ожидаем от вас очень быстрой реакции на восстановление того состояния, которое мы все очень высоко отмечали и вас хвалили еще в августе месяце. Но в сентябре ситуация кардинально поменялась", – говорит Данило Гетманцев

Согласно решению комитет рекомендовал директору БЭБ принять меры по выявлению и наказанию виновных в возобновлении нелегальной деятельности, ГНС – предотвратить получение лицензий подозреваемыми лицами, а Нацполиции и ГНС – проверить точки розничной торговли табачными изделиями. Также было предложено разработать повышение штрафов за незаконную торговлю, остановить нелегальный импорт табачной продукции и урегулировать рынок жидкостей для электронных сигарет.

Напомним, в Украине в июле 2024 года произошло значительное падение уровня нелегальной торговли табачными изделиями – до 14,6%. К началу года он составил 19,1%, а год назад – 25,7%. Годовые потери в государственный бюджет составляют 23 млрд. грн.

Как сообщалось, в мае 2024 года главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) и территориальные подразделения БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции. Работа фабрик была временно приостановлена.

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