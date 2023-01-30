"Нелегали ГРУ". У Словенії затримали двох російських агентів

Служба розвідки і безпеки Словенії викрила і затримала двох іноземців ще у грудні минулого року. Суд за поданням прокуратури дозволив арештувати шпигунів.

За даними ЗМІ, один з чоловіків мав громадянство Аргентини та діяв під фіктивним ім'ям. Видання зазначає, що іноземці шпигували для російської військової розвідки у межах складної програми, яку раніше у США назвали "нелегали ГРУ". За схемою, російські шпигуни здебільшого мають підробні паспорти третіх країн, найчастіше з Південної Америки.

Затримані агенти у Словенії відкрили компанію, яка нібито офіційно мала займатися продажем антикваріату. Видання зазначає, що шпигуни проводили операції не лише на території Словенії, але й за її межами.

Іноземцям загрожує до восьми років в'язниці за шпигунство та надання неправдивих даних при перетині кордону.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині затримали ще одного шпигуна, який передав розвіддані Росії.

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