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"Нелегалы ГРУ". В Словении задержали двух российских агентов

Фото: в Словении разоблачили двух российских агентов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители в Словении разоблачили двух иностранцев, которые шпионили в пользу России. Задержанные мужчины имеют гражданство третьих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на словенское издание 24ur.com.

Служба разведки и безопасности Словении разоблачила и задержала двух иностранцев еще в декабре прошлого года. Суд по представлению прокуратуры разрешил арестовать шпионов.

По данным СМИ, один из мужчин имел гражданство Аргентины и действовал под фиктивным именем. Иностранцы шпионили для российской военной разведки в рамках сложной программы, которую ранее в США назвали "нелегалы ГРУ". По схеме, российские шпионы в основном имеют поддельные паспорта третьих стран, чаще всего из Южной Америки.

Задержанные агенты в Словении открыли компанию, которая якобы официально должна заниматься продажей антиквариата. Издание отмечает, что шпионы проводили операции не только на территории Словении, но и за ее пределами.

Иностранцам грозит до восьми лет тюрьмы за шпионаж и предоставление ложных данных при пересечении границы.

Напомним, недавно в Германии задержали еще одного шпиона, передавшего разведданные России.

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