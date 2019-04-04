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В деяких областях України похолодає

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 11:42
В деяких областях України похолодає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Сумській та Харківській областях 5 квітня буде холодніше, ніж на решті території

Погода в Україні найближчими днями буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко Facebook.

За інформацією синоптика, у західних областях південно-західний вітер посилиться до 15-18 м / с.

На Волині та Рівненської області, а ввечері і в Житомирській області є ймовірність локальних дощів. На решті території опадів не очікується.

При цьому температура повітря найближчої ночі погіршитися, очікується до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +10 +15 градусів. У Сумській та Харківській областях буде холодніше, від +8 до +12.

У Києві 5 квітня без опадів. Вночі у столиці близько 0, в околицях до -2, вдень від +10 до +12 градусів.

Діденко зазначила, що в суботу-неділю, 6-7 квітня, в Україні потеплішає ще на декілька градусів, переважатиме сонячна погода.

В деяких областях України похолодає

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні покращиться, місцями очікується потепління до +18. Температура вночі очікується від +1 до -4 градусів, вдень +9-14 градусів, у східних областях +4-9 градусів. У Закарпатській області вночі +3-8 градусів, вдень +13-18 градусів.

Загалом, навесні 2019 року погода в Україні очікується досить тепла, без опадів у квітні, з дощами в травні. У квітні після 10 числа до 20 числа температура почне різко підніматися вище норми.

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