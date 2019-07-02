Синоптики предупредили о пожарной опасности до конца недели

Погода в Украине в течение 1-5 июля будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По информации УкрГидрометцентра, 1-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится 5 класса пожарная опасность.

Добавим, погода в Украине на ближайшей неделе принесет снижение температуры. Также, ожидаются локальные кратковременные дожди и грозы.

"Июль в Украине начнется с возвращением жары. Завтра - снова за +30 градусов. Сухо, солнечно. Второго июля еще побудет жара, а с третьего июля начнет съезжать на юг и таки сойдет", - отмечает синоптик Наталья Диденко в социальной сети Facebook.

Ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине снизит температуру на ближайшей неделе, жители страны это почувствуют с 2 июля. Синоптики предупреждают, что июльского тепла не будет. Уже завтра с севера к Украине приблизится атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в северных областях.

Кроме того, что по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла, что выше на 1,1-2,5 градусов средних многолетних показателей.

