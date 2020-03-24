Некоторые категории клиентов "Черновцыгаза" заплатят за доставку минимально

Иллюстративное фото (УНИАН)

Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для некоторых категорий потребителей

Размер минимального платежа для некоторых категорий населения в Черновицкой области составит от 4 до 33 гривен на месяц. Он будет действовать с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"НКРЭКУ утвердило минимальный размер платы за доставку. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев, и которые не пользовались газом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребление природного газа меньше чем дев'ять месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования

Домохозяйство с газовой плитой 4,10 грн Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 13,23 грн Домохозяйство с автономным отоплением 32,97 грн

"В соответствии с решением госрегулятора с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года включительно для "Черновцыгаза" установлен тариф в размере 1,26 грн за 1 куб м в месяц (с учетом НДС). С 1 июля 2020 года - в размере 1,62 грн за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что обновленные счета потребители получат в апреле 2020 года. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет осуществлен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.

"Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа". Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитанная из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.