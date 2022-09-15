Некоторые части российской армии бежали в явной панике, - британская разведка

Украинские силы продолжают укреплять свой контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области. Российские силы в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

"Способы вывода российских войск за последнюю неделю были разными. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике", - говорится сводке.

Поданным британской разведки, высокоценное оборудование, брошенное отступающими российскими войсками, включало средства, необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России. Среди них как минимум одна контрбатарейная РЛС ЗООПАРК и как минимум одна артиллерийская система управления и контроля IV14.

"Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и вероятные локальные сбои в управлении и управлении", - отмечают в Минобороны Британии.