За некачественные ЖКУ киевлянам перечислили 44,2 млн грн, - КГГА

В 2018 году специалисты Управления (инспекции) самоуправляющегося контроля Киевской городской государственной администрации (КГГА) провели 1070 проверок на основе обращений киевлян, которые касались качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил начальник Управления Станислав Москалевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В среднем ежедневно инспекция осуществляла 4-5 проверок. В результате совместных проверок Управления с исполнителями услуг – управляющими компаниями, тепло- и водоснабжающими предприятиями недостатки устранялись либо осуществлялся перерасчет клиентам предприятий.

"Так, в прошлом году "Управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда районов города Киева" в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или не предоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн. В большинстве случаев основаниями для проведения перерасчетов стали непредоставление услуг по уборке придомовой территории и лестничных клеток, технического обслуживания лифтов, обслуживания систем диспетчеризации, технического обслуживания и текущего ремонта систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полив дворов, клумб и газонов, освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов", – говорит Москалевский.

Он отметил, что есть обращения, которые рассматриваются и выполняются в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накопились за много лет и требуют более предметного изучения, принятия мер и неоднократного выхода на место для контроля выполнения.

"Например, жители дома № 8 на переулке Приборный (Святошинский район) обратились с проблемой чрезмерных начислений платы за услуги по централизованному отоплению при наличии работающего теплового счетчика. Во время проверки были получены сведения параметров потребления тепловой энергии, осуществлен детальный анализ расхода теплоносителя с проектными данными и обнаружено, что на дом было рассчитано устройство (шайба) завышенного диаметра. По результатам совместной проверки с КП "Киевтеплоэнерго" осуществлена регулировка диаметра сопла уменьшенного диаметра и сделан обоснованный расчет уменьшения диаметра шайбы", – объясняет Москалевский.

Руководитель инспекции уверяет, что перерасчет не является ключевой целью работы инспекции, главное – улучшить качество сервиса.