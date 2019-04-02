За неякісні житлово-комунальні послуги киянам перерахували 44,2 млн грн, - КМДА

У 2018 році фахівці Управління (інспекції) самоврядного контролю Київської міської державної адміністрації (КМДА) провели 1070 перевірок на основі звернень киян, що стосувалися якості житлово-комунальних послуг. Про це повідомив начальник Управління Станіслав Москалевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

У середньому щодня інспекція здійснювала 4-5 перевірок. У результаті спільних перевірок Управління з виконавцями послуг – керуючими компаніями, тепло- та водопостачальними підприємствами недоліки усувались або здійснювався перерахунок клієнтам підприємств.

"Так, минулого року "Керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду районів міста Києва" на користь споживачів здійснено перерахунок за неякісно надані або ненадані послуги з утримання будинків та прибудинкових територій на загальну суму 44,2 млн грн. У більшості випадків підставами для проведення перерахунків стали ненадання послуг з прибирання прибудинкової території та сходових клітин, технічного обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації, технічного обслуговування та поточного ремонту систем протипожежної автоматики та димовидалення, полив дворів, клумб та газонів, освітлення місць загального користування, енергопостачання ліфтів", – говорить Станіслав Москалевський.

Він зазначив, що існують звернення, що розглядаються і виконуються протягом кількох днів, а є проблеми, що накопичились за багато років і потребують більш предметного вивчення, вжиття заходів та подекуди неодноразового виходу на місце для контролю виконання.

"Наприклад, мешканці будинку № 8 на провулку Приладний (Святошинський район) звернулися із проблемою надмірних нарахувань плати за послуги з централізованого опалення за наявності працюючого теплового лічильника. Під час перевірки були отримані відомості параметрів споживання теплової енергії, здійснено детальний аналіз витрати теплоносія з проектними даними та виявлено, що на будинок було розраховано звужувальний пристрій (шайбу) завищеного діаметру. За результатами спільної перевірки з КП "Київтеплоенерго" здійснено регулювання діаметру сопла зменшеного діаметру та зроблено обґрунтований розрахунок щодо зменшення діаметру шайби", – пояснює Станіслав Москалевський.

Керівник інспекції запевняє, що перерахунок не є ключовою метою роботи інспекції, головне – покращити якість сервісу.