Некачественная легализация игорного бизнеса нанесет огромный вред обществу, - эксперты

Фото: Юрий Николов и Агия Загребельская (из открытых источников)

Эксперты прокомментировали правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса

Если рынок азартных игр будет легализован некачественно и непрофессионально, это нанесет огромный вред обществу. Об этом заявила бывшая уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, передает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

В ходе пресс-конференции Загребельская и журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь легализации, вопрос создания Комиссии по развитию и регулированию азартных игр.

"На сегодня очень важно обеспечить максимальный общественный контроль, привлечение медиа к этому процессу, чтобы заставить государство сделать это качественно. Чтобы само общество присутствовало за столом переговоров относительно того, каким образом будет происходить легализация", - отметила она.

Как подчеркнул Николов, президент Зеленский ставил требование к правительству разработать законопроект до 1 октября. 30 сентября премьер-министр Гончарук публично заявил, что правительство уже готово подавать законопроект. Он очертил основные положения, красные линии этого законопроекта. Это легализация казино, игровые автоматы и 2-2,5 млрд. грн, которые они намерены привлечь в государственный бюджет.

"По моему мнению, тот документ, который подавался моими источниками как правительственный законопроект, имел в себе огромную дыру размером с весь нелегальный азартный рынок Украины. То есть при, скажем так, дословном выполнении этого законопроекта мы просто могли бы получить безответственную легализацию. Мы бы просто получили, что все, что сейчас на улицах, эти захламленные мутанты на улице - они бы просто остались. Они бы просто стали официально существующими", - заявил он.

По словам Загребельской, у нее вызывают опасения сами принципы разработки этого законопроекта.

"Из всех источников, которые мне известны, с которыми я общаюсь, я понимаю, что сегодня над законопроектом работает бизнес. И над законопроектом работают народные депутаты и другие должностные лица, которые, по сути, не имеют опыта, не имеют знаний глубоких в этой области, в области игорного бизнеса. Соответственно, даже при самых искренних желаниях указанных лиц текст законопроекта не может быть в таком кругу экспертном максимально качественным и максимально в интересах общества", - подчеркнула она.

По ее словам, цель легализации игорного бизнеса - не наполнение государственного бюджета, не открытие отелей, не увеличение налогов. Цель легализации игорного бизнеса - защита интересов населения. Это первая и основная цель, с которой должен игорный бизнес легализоваться.

"Не надо бояться его зарегулировать, потому что государство должно контролировать на этом рынке все: где могут находиться игорные заведения, кто может играть, на каких автоматах могут играть, сколько можно проиграть, сколько должно выплачиваться в бюджет, сколько должно выплачиваться на хорошие цели, кто эти лица, которым разрешается организовывать игру (то есть мы должны знать каждого конечного бенефициара в лицо), кому государство доверило собирать средства для своих граждан и прочее. Я сторонник того, что это должно быть очень строгое регулирование", - отметила Загребельская.