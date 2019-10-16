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Неякісна легалізація грального бізнесу завдасть величезної шкоди суспільству, - експерти

Новини » Політика    16.10.2019 - 12:08
Неякісна легалізація грального бізнесу завдасть величезної шкоди суспільству, - експерти
Фото: Юрій Ніколов та Агія Загребельська (з відкритих джерел)

Експерти прокоментували урядовий проект закону про державне регулювання грального бізнесу

Якщо ринок азартних ігор буде легалізований неякісно і непрофесійно, це завдасть величезної шкоди суспільству. Про це заявила колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська, коментуючи урядовий проект закону про державне регулювання грального бізнесу, передає РБК-Україна з посиланням на "Главком".

В ході прес-конференції Загребельська і журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов проаналізували законопроект про регулювання грального бізнесу, яка доля чекатиме точки ігрових автоматів, маскування ігрових автоматів під букмекерство і лотереї, в яку суму оцінюється нелегальний ринок і що може допомогти легалізації, питання створення Комісії з розвитку і регулювання азартних ігор.

"На сьогодні дуже важливо забезпечити максимальний громадський контроль, залучення медіа до цього процесу, щоб змусити державу зробити це якісно. Щоб саме суспільство були присутні за столом переговорів щодо того, яким чином буде відбуватися легалізація", - зазначила вона.

Як підкреслив Ніколов, президент Зеленський ставив вимогу до уряду розробити законопроект до 1 жовтня. 30 вересня прем'єр-міністр Гончарук публічно заявив, що уряд вже готовий подавати законопроект. Він окреслив основні положення, червоні лінії цього законопроекту. Це легалізація казино, ігрові автомати і 2-2,5 млрд. грн, які вони мають намір залучити в державний бюджет.

"На мою думку, той документ, який подавався моїми джерелами як урядовий законопроект, що мав у собі величезну дірку розміром з весь нелегальний азартний ринок України. Тобто при, скажімо так, дослівному виконанні цього законопроекту ми просто могли б отримати безвідповідальну легалізацію. Ми б просто отримали, що все, що зараз на вулицях, ці захаращені мутанти на вулиці - вони б просто залишилися. Вони б просто стали офіційно існуючими", - заявив він.

За словами Загребельскої, у неї викликають побоювання самі принципи розробки цього законопроекту.

"З усіх джерел, які мені відомі, з якими я спілкуюся, я розумію, що сьогодні над законопроектом працює бізнес. І над законопроектом працюють народні депутати та інші посадові особи, які, по суті, не мають досвіду, не мають глибоких знань у цій галузі, у сфері грального бізнесу. Відповідно, навіть при найщиріших бажаннях зазначених осіб текст законопроекту не може бути в такому колі експертному максимально якісним і максимально в інтересах суспільства", - підкреслила вона.

За її словами, мета легалізації грального бізнесу - не наповнення державного бюджету, не відкриття готелів, не збільшення податків. Мета легалізації грального бізнесу - захист інтересів населення. Це перша і основна мета, з якою повинен легалізуватись гральний бізнес.

"Не треба боятися його зарегулювати, тому що держава повинна контролювати на цьому ринку все: де можуть знаходитися гральні заклади, хто може грати, на яких автоматах можуть грати, скільки можна програти, скільки повинно сплачуватися до бюджету, скільки має виплачуватися на добрі цілі, хто ці особи, яким дозволяється організовувати гру (тобто ми повинні знати кожного кінцевого бенефіціара особа), кому держава довірила збирати кошти для своїх громадян та інше. Я прихильник того, що це має бути дуже суворе регулювання", - зазначила Загребельська.

Більшість українців проти азартних ігор у будь-якій формі Більшість українців проти легалізації грального бізнесу в будь-якій формі
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