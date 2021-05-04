Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, правоохранители его ранили

Уточняется, что мужчина попытался въехать в штаб-квартиру ЦРУ без специального пропуска. Его остановили сотрудники безопасности, которые пытались уговорить его уехать, но тот отказался.

Сотрудники службы безопасности попытались сдвинуть его машину с дороги. После чего он вышел из машины и достал пистолет. Агенты ФБР открыли огонь. Злоумышленника госпитализировали.

Два должностных лица рассказали NBC News, что мужчина психически неуравновешен.