Невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири ЦРУ, правоохоронці його поранили

Уточнюється, що чоловік спробував в'їхати в штаб-квартиру ЦРУ без спеціального пропуску. Його зупинили співробітники безпеки, які намагалися умовити його виїхати, але той відмовився.

Співробітники Служби безпеки спробували зрушити його машину з дороги. Після чого він вийшов з машини і дістав пістолет. Агенти ФБР відкрили вогонь. Зловмисника госпіталізували.

Два чиновники розповіли NBC News, що чоловік психічно неврівноважений.