Невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири ЦРУ, правоохоронці його поранили

Невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, штат Вірджинія. По ньому відкрили вогонь співробітники ФБР.
Про це повідомляти NBC News.
Уточнюється, що чоловік спробував в'їхати в штаб-квартиру ЦРУ без спеціального пропуску. Його зупинили співробітники безпеки, які намагалися умовити його виїхати, але той відмовився.
Співробітники Служби безпеки спробували зрушити його машину з дороги. Після чого він вийшов з машини і дістав пістолет. Агенти ФБР відкрили вогонь. Зловмисника госпіталізували.
Два чиновники розповіли NBC News, що чоловік психічно неврівноважений.
Нагадаємо, днями в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.
Також 9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті одна людина була вбита, а кілька людей отримали поранення.