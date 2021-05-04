Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, правоохранители его ранили
Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в Лэнгли, штат Вирджиния. По нему открыли огонь сотрудники ФБР.
Уточняется, что мужчина попытался въехать в штаб-квартиру ЦРУ без специального пропуска. Его остановили сотрудники безопасности, которые пытались уговорить его уехать, но тот отказался.
Сотрудники службы безопасности попытались сдвинуть его машину с дороги. После чего он вышел из машины и достал пистолет. Агенты ФБР открыли огонь. Злоумышленника госпитализировали.
Два должностных лица рассказали NBC News, что мужчина психически неуравновешен.
Напомним, на днях в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - работники правоохранительных органов.
Также 9 апреля в США мужчина открыл огонь на мебельной фабрике, где работал. В результате один человек был убит, а несколько человек получили ранения.