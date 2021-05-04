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Невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири ЦРУ, правоохоронці його поранили

Новость на русском → США, Вівторок 04 травня 2021 07:07
Невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири ЦРУ, правоохоронці його поранили Фото: агенти ФБР відкрили вогонь (Getty images)
Автор: Даша Харченко

Невідомий намагався в'їхати на територію штаб-квартири Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США в Ленглі, штат Вірджинія. По ньому відкрили вогонь співробітники ФБР.

Про це повідомляти NBC News.

Уточнюється, що чоловік спробував в'їхати в штаб-квартиру ЦРУ без спеціального пропуску. Його зупинили співробітники безпеки, які намагалися умовити його виїхати, але той відмовився.

Співробітники Служби безпеки спробували зрушити його машину з дороги. Після чого він вийшов з машини і дістав пістолет. Агенти ФБР відкрили вогонь. Зловмисника госпіталізували.

Два чиновники розповіли NBC News, що чоловік психічно неврівноважений.

Нагадаємо, днями в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. В результаті події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - працівники правоохоронних органів.

Також 9 квітня в США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті одна людина була вбита, а кілька людей отримали поранення.

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