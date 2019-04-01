Неизвестные ворвались в здание Одесского облавтодора

В помещение Службы автомобильных дорог в Одесской области 1 апреля ворвались неизвестные, которые заблокировали работу госучреждения, угрожали работникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одессы.

Отмечается, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники батальона полиции особого назначения и патрульной полиции.

После этого были задержаны и доставлены в отделении полиции восемь человек. Среди них - 37-летний мужчина, которого разыскивали правоохранители Киева.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по статье 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств'язань) Уголовного кодекса Украины.

Фото: задержание злоумышленников (facebook.com/ruslan.forostyak)

По словам советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка, к облавтодора ворвалась "титушня" во главе с предпринимателем, который был объявлен в розыск.

"В Службу автомобильных дорог в Одесской области ворвалась титушня во главе с предпринимателем, который был когда-то подрядчиком или заказчиком, короче когда-то активно пилил бюджет и не успел допилить потому был объявлен в розыск и в последнее время скрывался от правоохранительных органов. Однако как выяснилось, вопрос по недопилу остался и он решил вместе с какой-то титушней ворваться в государственного административного помещения, где пытался "поставить актуальны", по его мнению, вопросы и продемонстрировать решимость своих претензий", - написал Форостяк.

РБК-Украина писало, неподалеку от здания Центральной избирательной комиссии в Киеве 31 марта в день выборов президента Украины, собрались около 150 неизвестных людей. При этом на вопрос о том, с какой целью они собрались в указанном месте, отвечают, что вышли на прогулку.