Неизвестные создали в Twitter фейковый аккаунт Залужного
Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Аккаунт Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного в соцсети Twitter является фейковым. Страницу создали неизвестные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Внимание! Фейк! Аккаунт Valerii Zaluzhnyi в сети Twitter - фейковый. Официальной страницы Главнокомандующего ВСУ в этой социальной сети нет", - говорится в сообщении.
Первая публикация в фейковом профиле появилась 16 марта 2022 года. За этот период, до 6 июля, там опубликовали 174 твита.
Напомним, что недавно российские хакеры пытались взломать национальный телемарафон.
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