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Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт Залужного

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Україна, Середа 06 липня 2022 18:39
Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт Залужного Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Юрченко

Аккаунт Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у соцмережі Twitter є фейковим. Сторінку створили невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Увага! Фейк! Аккаунт Valerii Zaluzhnyi в мережі Twitter - фейковий. Офіційної сторінки Головнокомандувача ЗСУ у цій соціальній мережі немає", - йдеться у повідомленні.

Перша публікація у фейковому профілі з'явилася 16 березня 2022 року. За цей період, до 6 липня, там опублікували 174 твіти.

Нагадаємо, що нещодавно російські хакери намагалися зламати національний телемарафон.

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Twitter Валерій Залужний
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