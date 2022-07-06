Невідомі створили у Twitter фейковий аккаунт Залужного
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Аккаунт Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного у соцмережі Twitter є фейковим. Сторінку створили невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Увага! Фейк! Аккаунт Valerii Zaluzhnyi в мережі Twitter - фейковий. Офіційної сторінки Головнокомандувача ЗСУ у цій соціальній мережі немає", - йдеться у повідомленні.
Перша публікація у фейковому профілі з'явилася 16 березня 2022 року. За цей період, до 6 липня, там опублікували 174 твіти.
Нагадаємо, що нещодавно російські хакери намагалися зламати національний телемарафон.
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