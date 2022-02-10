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Неизвестные обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии

Автор: Анна Полисученко

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид аль-Дабайба потерпел покушение на убийство. Неизвестные обстреляли его авто в столице Триполи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Arabiya.

В авто аль-Дабайбы попали несколько пуль.

Нападавших не идентифицировали и не задержали.

Во вторник аль-Дабайба отверг решение парламента о назначении нового премьера во главе переходного правительства страны. Законодатели заявили, что назначат нового премьер-министра, который заменит аль-Дабайбу после того, как Ливия не смогла провести свои первые президентские выборы 24 декабря - они были отложены из-за разногласий между соперничающими фракциями по законам, регулирующим выборы.

Аль-Дабайба сказал, что хочет "провести выборы", но парламент должен сначала договориться с Высшим государственным советом, базирующимся в Триполи консультативным органом. Аль-Дабайба неоднократно заявлял, что он и его правительство останутся у власти до тех пор, пока не состоятся "настоящие выборы".

Ранее мы писали, что в Ливии повстанцы захватили здание правительства.

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Ливия