Неизвестные обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Arabiya .

В авто аль-Дабайбы попали несколько пуль.

Нападавших не идентифицировали и не задержали.

Во вторник аль-Дабайба отверг решение парламента о назначении нового премьера во главе переходного правительства страны. Законодатели заявили, что назначат нового премьер-министра, который заменит аль-Дабайбу после того, как Ливия не смогла провести свои первые президентские выборы 24 декабря - они были отложены из-за разногласий между соперничающими фракциями по законам, регулирующим выборы.

Аль-Дабайба сказал, что хочет "провести выборы", но парламент должен сначала договориться с Высшим государственным советом, базирующимся в Триполи консультативным органом. Аль-Дабайба неоднократно заявлял, что он и его правительство останутся у власти до тех пор, пока не состоятся "настоящие выборы".