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Невідомі обстріляли автомобіль прем'єр-міністра Лівії

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Лівія, Четвер 10 лютого 2022 04:11
Невідомі обстріляли автомобіль прем'єр-міністра Лівії Фото: невідомі обстріляли автомобіль прем'єр-міністра Лівії (twitter.com/Abd0Assad)
Автор: Анна Полисученко

Прем'єр-міністр Лівії Абдул Хамід аль-Дабайба зазнав замаху на вбивство. Невідомі обстріляли його авто в столиці Тріполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Arabiya.

В авто аль-Дабайби влучили кілька куль.

Нападників не ідентифікували і не затримали.

У вівторок аль-Дабайба відкинув рішення парламенту про призначення нового прем'єра на чолі перехідного уряду країни. Законодавці заявили, що призначать нового прем'єр-міністра, який замінить аль-Дабайбу після того, як Лівія не змогла провести свої перші президентські вибори 24 грудня - вони були відкладені через розбіжності між конкуруючими фракціями за законами, що регулюють вибори.

Аль-Дабайба сказав, що хоче "провести вибори", але парламент повинен спочатку домовитися з вищою Державною радою, що базується в Тріполі консультативним органом. Аль-Дабайба неодноразово заявляв, що він і його уряд залишаться при владі до тих пір, поки не відбудуться "справжні вибори".

Раніше ми писали, що у Лівії повстанці захопили будівлю уряду.

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