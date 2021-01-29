Неизвестные от имени руководства АРМА вели рабочую переписку

Аациональное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), просит правоохранительные органы установить, кто от имени руководства агентства вел служебное общение с региональными подразделениями. Агентство призывает проверять информацию, касающуюся полномочий органа.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Там указывают, что якобы в последнее время неустановленные лица от имени руководства агентства инициировали служебное общение с руководителями межрегиональных территориальных управлений АРМА.

"Злоумышленники пытались спровоцировать должностные лица на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства, вероятно, с целью дальнейшего использования собранных материалов для дискредитации руководства АРМА и работы Национального агентства в целом", - говорится в сообщении.

В агентстве уверяют, что о спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее якобы серийный характер. На основании этих фактов АРМА обратилось к правоохранителям с заявлением о совершении преступлений.

АРМА - центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, что формирует и реализует государственную политику в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве. Создали его в ноябре 2015 года.

Агентство, в частности, проводит анализ статистических данных, результатов исследований и другой информации об обнаружении, розыске и управлении активами. Также формирует и ведет Единый государственный реестр активов, на которые наложен арест по уголовному делу.

Напомним, в августе 2020 года Служба безопасности Украины совместно с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку.

Также сообщалось, что в Украине в середине января на треть снизилось число кибератак.