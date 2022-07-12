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Невикористані пільги за комуналку повернуть на рахунки: коли люди отримають кошти

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 21:06
Невикористані пільги за комуналку повернуть на рахунки: коли люди отримають кошти Фото: пільги за комуналку повернуть через Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом липня Ощадбанк перерахує на рахунки 325 тисяч людей, які отримують пільги на житлово-комунальні послуги, залишки коштів, які не були використані протягом опалювального сезону 2021-2022 років. В результаті люди отримають майже 410 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, про таке перерахування Ощадбанк поінформує людей смс-повідомленнями або інформаційними повідомленнями через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика).

Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті Ощадбанку.

Якщо у людини, яка отримує пільги, немає відкритого рахунку в Ощадбанку, то вона може відкрити його. Для цього необхідно подати відповідну заяву до банку до грудня поточного року. Тобто, подати заяву про відкриття рахунку пільговики можуть протягом липня-грудня, повідомили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, у Раді пропонують встановити мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни. Законопроект зареєстрований в парламенті.

Нагадаємо, тарифи на газ і тепло для населення залишаться без змін до кінця війни. Верховна рада схвалила в першому читанні урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів.

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