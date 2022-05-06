UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нехватка сил и ужасные потери РФ. Арестович объяснил продвижение ВСУ под Харьковом

Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины на территории Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

По мнению Арестовича, переход инициативы к украинским войскам обусловлен опрокидыванием РФ армейцев на другие направления. В первую очередь захватчики сосредоточились под Изюмом и в Луганской области, где пытаются захватить Попасную, Северодонецк и Рубежное.

"Что лишний раз выдает политические цели руководства. Они понимают, что Харьков они не удержат, надежды нет ни одной, зажать, окружить, несмотря на большие планы, которые объявлялись еще четыре недели назад", – объяснил советник Ермака.

По его словам, такие маневры российских войск вызваны огромными потерями. Армия РФ уже не имеет сил, поскольку "перемолоно все".

К слову, российские оккупанты расстреляли колонну гражданских в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковМарк ФейгинВС РФОфис президентаАлексей АрестовичВойна России против Украины