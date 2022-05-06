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Брак сил і страшенні втрати РФ. Арестович пояснив просування ЗСУ під Харковом

Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував контрнаступальні дії Збройних сил України на території Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

На думку Арестовича, перехід ініціативи до українських військ зумовлений перекиданням РФ армійців на інші напрямки. Передусім загарбники зосередилися під Ізюмом і в Луганській області, де намагаються захопити Попасну, Сєвєродонецьк і Рубіжне.

"Що зайвий раз видає політичні цілі керівництва. Вони розуміють, що Харків вони не втримають, надії немає жодної, затиснути, оточити, незважаючи на великі плани, які оголошувалися ще чотири тижні тому", – пояснив радник Єрмака.

За його словами, такі маневри російських військ викликані величезними втратами. Армія РФ уже не має сил, оскільки "перемелене все".

До слова, російські окупанти розстріляли колону цивільних на Харківщині.

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