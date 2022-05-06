Брак сил і страшенні втрати РФ. Арестович пояснив просування ЗСУ під Харковом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE .

На думку Арестовича, перехід ініціативи до українських військ зумовлений перекиданням РФ армійців на інші напрямки. Передусім загарбники зосередилися під Ізюмом і в Луганській області, де намагаються захопити Попасну, Сєвєродонецьк і Рубіжне.

"Що зайвий раз видає політичні цілі керівництва. Вони розуміють, що Харків вони не втримають, надії немає жодної, затиснути, оточити, незважаючи на великі плани, які оголошувалися ще чотири тижні тому", – пояснив радник Єрмака.

За його словами, такі маневри російських військ викликані величезними втратами. Армія РФ уже не має сил, оскільки "перемелене все".