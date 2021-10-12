Нехватка газа для бюджетных учреждений. Во Львовской области объявили ЧС

По словам руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдана Кейвана, по состоянию на сегодня, во Львовской области работает 825 бюджетных учреждений, которые потребляют природный газ. В этих учреждениях более 4 тысяч пунктов учета газа, среди которых включены лишь 986, что составляет 23,4%.

"Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе Прозрачно и их незавершения в части определения победителей, как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, имеем такую сложную ситуацию в бюджетной сфере", – отметил Кейван.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение, что ситуация с отсутствием отопления опасна не только для жителей бюджетных учреждений, но и для музейных фондов.

"Сейчас мы видим, что лишь четверть бюджетных пользователей природного газа провели все необходимые действия, поэтому сложившаяся ситуация может привести к тому, что мы не войдем в отопительный сезон своевременно", – заявил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайний.