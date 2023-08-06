Нехай перевіряють та шукають. Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі

"Вони вже розуміють, що в нас є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають. Насправді вони це роблять, але завжди отримують, так би мовити, неправильні результати. Але нам корисно жити в постійному страху", - заявив він.

За словами Буданова, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Кремлі був витік інформації, після якого почалися чистки.

"Був один випадок, коли з'ясувалося, що в одній команді є витік і що це не технічний витік, а щось інше. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка постійно від них виходить. Почали перевіряти всіх, у кого є близькі, контакти, родичі на території України. Як ви розумієте, вони є майже у всіх", - розповів він.

За словами глави ГУР, за результатами перевірки трьох осіб засудили.

"Тільки за результатами цієї справи трьох людей було ув'язнено, а 31 особу звільнено і переведено в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний прес. Тобто самі паралізували свою роботу. Вони самі знають, що в нас є доступ до дуже секретної інформації. Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Буданов говорив, що російські спецслужби намагаються знайти українських агентів зі родинними зв'язками. Проте така тактика є неефективною.

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