Пусть проверяют и ищут. Буданов пояснил, зачем рассказывает о своих агентах в Кремле

"Они уже понимают, что у нас есть свои источники. Информация всегда была оружием - пусть проверяют, пусть ищут. На самом деле они это делают, но всегда получают, так сказать, неправильные результаты. Но нам полезно жить в постоянном страхом", - заявил он.

По словам Буданова, до полномасштабного вторжения РФ в Украину в Кремле была утечка информации, после которой начались чистки.

"Был один случай, когда выяснилось, что в одной команде есть утечка и что это не техническая утечка, а что-то другое. Что они начали делать? Они стали проверять абсолютно всех, кто мог иметь доступ, даже к такой информации, которая постоянно от них исходит. Начали проверять всех, у кого есть близкие, контакты, родственники на территории Украины. Как вы понимаете, они есть почти у всех", - рассказал он.

По словам главы ГУР, по результатам проверки трех человек осудили.

"Только по результатам этого дела три человека были заключены в тюрьму, а 31 человек уволен и переведен в другие места. Еще большой процент людей попал под определенный пресс. То есть сами парализовали свою работу. Они сами знают, что у нас есть доступ к очень секретной информации. То, что мы находим очевидные факты, заставляет их проводить внутренние расследования, и эти расследования ничего не изменят", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Буданов говорил, что российские спецслужбы пытаются найти украинских агентов по родственным связям. Однако такая тактика неэффективна.

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