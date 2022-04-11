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Нехаммер о встрече с Путиным: это не был дружеский визит

Фото: австрийский канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поделился первыми подробностями сегодняшней встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это не был дружеский визит в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Krone Zeitung.

В частности, Нехаммер отметил, что его переговоры с Путиным подали четкий сигнал. Но с другой стороны, в знак солидарности с Украиной, он дал понять российскому президенту, что война должна закончиться.

В сообщении канцелярии говорится, что Нехаммер упомянул военные преступления в Украине и заявил о важности их международного расследования.

"Эта война должна прекратиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон", - подчеркнул канцлер.

Он также охарактеризовал встречу как жесткую, открытую и прямую, которая не была дружеским визитом. При этом добавил, что несмотря на все разногласия, нет альтернативы прямому диалогу с Россией.

Напомним, сегодня Нехаммер встречался с Путиным в Москве. О переговорах известно, что они продолжались около полутора часов, а встреча обошлась без рукопожатия.

Отметим, на днях Нехаммер был с визитом в Киеве и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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